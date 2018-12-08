تعادل فالنسيا وإشبيلية 1-1 في الدوري الإسباني

رويترز

منحت ضربة رأس من مختار دياكابي في الوقت المحتسب بدل الضائع فالنسيا التعادل 1-1 أمام إشبيلية ليحول دون اعتلاء الفريق الأندلسي لقمة جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم السبت.

وسجل بابلو سارابيا في الدقيقة 55 ليبدو انه قد دفع بالفريق الأندلسي لتجاوز برشلونة حامل اللقب، الذي سيواجه إسبانيول لاحقًا، ويعتلي القمة لكن التعادل دفع بالفريق إلى المركز الثاني برصيد 28 نقطة متساويًا مع برشلونة المتصدر وأتليتيكو مدريد صاحب المركز الثالث.

وانتهى الشوط الأول الممل بالتعادل قبل ان ينطلق الشوط الثاني بالكثير من الاثارة حيث تصدى الحارس توماس فاسيليك ببراعة لمحاولة من كارلوس سولير لاعب وسط فالنسيا.

وأنهى سارابيا حالة الصمت بهدفه الخامس في الدوري الإسباني هذا الموسم بعد ان أنقض على الكرة ليسجل من مسافة قريبة بعد ان تحولت تسديدة وسام بن يدر نحوه.

وسدد ايفر بانيجا واندريه سيلفا في إطار المرمى لإشبيلية مع سعي الفريق لتعزيز تقدمه لكن الانهاء السيء أدى لضمان دياكابي لنقطة لصالح فالنسيا قبل النهاية بقليل بعد ان اخطأ فاسيليك في تقدير ركلة حرة من داني باريخو.

وعلى الرغم من التعادل، أطلقت جماهير فالنسيا صيحات استهجان في نهاية المباراة في ظل شعورها بالإحباط بعد التعادل التاسع هذا الموسم وهو ما ترك الفريق في المركز 12 في الترتيب.

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