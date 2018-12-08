شكرا لقرائتكم تعرف على موعد الظهور الأول للخطيب بالنادى الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يظهر محمود الخطيب رئيس الاهلي في النادي للمرة الأولى عقب الرحلة العلاجية الأخيرة في ألمانيا.بعد غد ، الاثنين بفرع الشيخ زايد حيث تُشير المعلومات الواردة من القلعة الحمراء إلى أن بيبو لن يظهر في أي فرع من فروع النادي قبل يوم الاثنين المقبل بسبب ظروفه الصحية.

الخطيب عاد للقاهرة الأحد الماضي للقاهرة قادماً من المانيا بعد إجراء جراحة لإزالة "ورم" من النخاع الشوكى، ورغم أنه كان ينوي الظهور في النادي بمقر الجزيرة الأسبوع الماضي لمتابعة بعض الأعمال خاصة في ظل الأحداث المتلاحقة داخل النادي إلا أن الطبيب المُعالج له نصحه بقضاء فترة نقاهة في منزله عدة ايام لحين تحسن حالته الصحية .

ومن المقرر أن يكون ظهور الخطيب في الاهلي للمرة الاولى عقب جراحة المانيا الأخيرة بعد غد في فرع الشيخ زياد حيث سيترأس اجتماع مجلس إدارة النادي لمناقشة عدة قضايا رياضية وإدارية وكروية.