شكرا لقرائتكم 16 يناير موعد اختبارات دبلومة فيفا للإدارة الرياضية بجامعة القاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حددت جامعة القاهرة موعد المقابلات الشخصية التى تجريها لاختيار الدارسين بالاصدار الحادى عشر لدبلومة الفيفا التى تقام بالشراكة مع مركز الدراسات الرياضية السويسرى cies.

وأعلنت جامعة القاهرة يومى 16 و17 يناير المقبل لإجراء المقابلات الشخصية التى تتم بمعرفة الفرنسى البروفسير بيير لافرانشى المنسق الأكاديمى للدبلومة على مستوى العالم والأستاذ بجامعة نيوشاتيل السويسري والذى سيصل الى القاهرة مطلع العام المقبل بالاضافة الى الدكتور وائل قرطام المنسق الأكاديمى للبرنامج، ود.عمرو محب ممثل cies بمصر ومحاضر الادارة الرياضية بالاتحاد الدولى ، وأيمن صبرى مدير البرنامج لتحديد المجموعات التى ستضمها الدفعة المقبلة للدبلومة.



عمرو محب

ونال شهادة دبلومة فيفا قبل سابق عدد من مشاهير كرة القدم ومسئولى اتحاد الكرة وناديي الأهلى والزمالك، كما يحاضر فيها نخبة من الرموز الرياضية على رأسهم الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة، وزكريا ناصف نجم الأهلى الأسبق، والدكتورة نور الزينى الأستاذ بالجامعة الأمريكية، بلاضافة الى نصر الدين عزام المستشار القانونى لنادى الزمالك.

وقال الدكتور عمرو محب منسق cies فى مصر أن برنامج دبلومة فيفا يسير بخطى جيدة للغاية فى مصر ويجعل الأشقاء فى البلدان العربية يسعون الى الحصول عليه خاصة من الأشقاء فى السعودية والسودان وعدد من البلدان الأخرى، كما أن البرنامج حاز على ثقة مركز الدراسات السويسري كواحد من أفضل البرامج المقامة على مستوى العالم بالرغم من وجوده فى أكثر من 17 جامعة فى شتى بقاع الأرض.

وتابع عمرو محب أنه يجرى حاليا وضع قائمة المتقدمين للبرنامج والتى يتوقع أن يكون من بينها نجوما لامعين فى عالم الساحرة المستديرة والذين أبدوا قبل سابق رغبتهم الأكيدة فى الالتحاق بالبرنامج والحصول على الشهادة المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي.



الدكتور عمرو محب

أضاف عمرو محب الذى عمل خلال الفترة الماضية مترجما للفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى السابق للنادى الأهلى، أنه سعيد بنجاحات بعض الدارسين فى عدد من الأندية على رأسها النادي الأهلى الذى يتواجد به بعض الحاصلين على الشهادة أمثال أمير توفيق مدير التسويق بالقلعة الحمراء بالاضافة الى ايهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني، وخالد لطيف عضو مجلس الادارة واللواء ثروت سويلم المدير التنفيذى للجبلاية ومحمد عبد الله مازدا مدرب المنتخب السودانى السابق، ونادر السيد حارس المنتخب والزمالك، ورانيا علوانى عضو مجلس ادارة النادي الاهلي.