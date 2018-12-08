شكرا لقرائتكم برشلونة يتقدم بثلاثية أمام اسبانيول بالشوط الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى فريق برشلونة الاسبانى الشوط الأول من مباراته امام اسبانيول المقامة ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر لبطولة الدوري الاسبانى الممتاز، متقدمًا بثلاثية نظيفة.

سجل أهداف البارسا الأسطورة الارجنتينية ليونيل ميسى وعثمان ديمبلى وسواريز فى الدقائق 17 و26 و45 من عمر الشوط.

تسيد الفريق الكتالونى الشوط بالرغم من اقامة المباراة على أرضية ملعب استاد ياور معقل الفريق المنافس حيث وضح حاجة الفريق البرشلونى لحسم نقاط المباراة مبكرا ليستسلم اسبانيول للهجوم الكبير من البارسا والذى كان من الممكن ان يتضاع لولا رعونة لويس سواريز الذى اضاع الكثير من الاهداف خلال فعاليات الشوط.

ومع دقات الثواني الاخيرة من الشوط استطاع سواريز ادراك الهدف الثالث ليصحح أوضاعه بين الثالوث الهجومى للفريق.