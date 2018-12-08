شكرا لقرائتكم رباعية نارية من برشلونة بمرمى اسبانيول فى الدورى الاسبانى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سحق برشلونة مضيفه فريق إسبانيول برباعية نظيفة فى ديربى كتالونيا، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب "كورنيلا ألبرات"، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني.

نجح برشلونة فى حسم المباراة مبكرا، من خلال إنهاء الشوط الأول من المباراة متقدما بثلاثية نظيفة.

أفتتح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أهداف برشلونة فى الدقيقة 17 من زمن المباراة، من ضربة حرة مباشرة نفذها البرغوث الأرجنتيني بطريقة رائعة.

ونجح النجم الفرنسي عثمان ديمبلى فى إضافة الهدف الثانى للبارسا فى الدقيقة 26 من عمر اللقاء، من تسديدة قوية فشل حارس إسبانيول فى التصدى لها.

وعزز المهاجم الأوروجويانى لويس سواريز تقدم البارسا بتسجيله الهدف الثالث فى الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول بطريقة رائعة خدع بها حارس إسبانيول.

وفى الشوط الثانى عاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ليضيف هدفه الشخصى الثانى والرابع لبرشلونة فى الدقيقة 65 من زمن اللقاء، من ضربة حرة مباشرة نفذها بطريقة مميزة.

وألغى حكم المباراة هدفا لفريق إسبانيول فى الدقيقة 73 من زمن المباراة سجله اللاعب أوسكار دوارتى، بعد إستخدام تقنية الفيديو "الفار".

بهذا الفوز انفرد برشلونة بصدارة الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة، بينما توقف رصيد إسبانيول عند 21 نقطة فى المركز التاسع.