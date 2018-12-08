شكرا لقرائتكم برشلونة يعزز صدارته برباعية في مرمى إسبانيول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه، برشلونة، للفوز كبير على مضيفه إسبانيول 4 / صفر، خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في ديربي "كاتالونيا" بالجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني والتي شهدت أيضا تعادل إشبيلية مع فالنسيا 1/1 وفوز أتلتيكو مدريد على ألافيس 3 / صفر وسيلتا فيغو على فياريال 3 / 2.

وسجل ميسي هدفين لفريقه في الدقيقتين 17 و65 وأضاف الثنائي عثمان ديمبلي ولويس سواريز الهدفين الأخرين في الدقيقتين 26 والأخيرة من الشوط الأول على الترتيب.

ورفع برشلونة رصيده إلى 31 نقطة ليعزز موقعه في صدارة الترتيب ويبتعد بفارق ثلاث نقاط عن ملاحقيه أمام إشبيلية وأتلتيكو مدريد صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب.