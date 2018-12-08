مشاهير يهنئون تركي آل الشيخ على جائزة «أوسكار»

هنأت العديد من صحات التواصل الاجتماعي الشهيرة الخاصة ببعض مشاهير الفن والرياضة المصرية، المستشار تركي آل لشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، والاتحاد العربي لكرة القدم، لحصوله على جائزة "أوسكار" الشخصية القيادية الرياضية لعام 2018.

وتناقلت صفحات كل من الفنانة المصرية ياسمين صبري "بوستر" تهنئة معالي المستشار تركي آل الشيخ، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بجانب صفحات ميوزيكلي بالعربي، ومجدي شطة، بينما وصفته صفحة تيك توك الشهير بمقاطع الفيديو بـ "الليدر العظيم".

وقالت صفحة "آي فيديو" : "مبروك يا سيادة المستشار"، وسارت نظيرتها إيجيبشن سكرين شوت على خطاها.

ومنح الاتحاد العربي للثقافة الرياضية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ جائزة أوسكار الشخصية القيادية الرياضية لعام 2018، في حفل الاتحاد السنوي المقام تحت رعاية اتحاد اللجان الأولمبية العربية، تسلمها نيابةً عنه الدكتور رجاء الله السلمي وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة.