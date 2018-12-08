شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد الظهور الأول للخطيب فى الأهلى بعد جراحة ألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يظهر محمود الخطيب، رئيس الأهلى، فى النادى للمرة الأولى عقب الرحلة العلاجية الأخيرة فى ألمانيا بعد غد الاثنين بفرع الشيخ زايد، حيث تُشير المعلومات الواردة من القلعة الحمراء إلى أن بيبو لن يظهر فى أى فرع من فروع النادى قبل يوم الاثنين المقبل بسبب ظروفه الصحية.

الخطيب عاد للقاهرة الأحد الماضى للقاهرة قادما من ألمانيا بعد إجراء جراحة لإزالة "ورم" من النخاع الشوكى، ورغم أنه كان ينوى الظهور فى النادى بمقر الجزيرة الأسبوع الماضى لمتابعة بعض الأعمال خاصة فى ظل الأحداث المتلاحقة داخل النادى، إلا أن الطبيب المُعالج له نصحه بقضاء فترة نقاهة فى منزله عدة أيام لحين تحسن حالته الصحية.

ومن المقرر أن يكون ظهور الخطيب فى الأهلى للمرة الأولى عقب جراحة ألمانيا الأخيرة بعد غد فى فرع الشيخ زايد، حيث سيترأس اجتماع مجلس إدارة النادى لمناقشة عدة قضايا رياضية وإدارية وكروية.