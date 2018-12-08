شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الاهلى اليوم السبت 8/12/2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى اليوم السبت العديد من الأخبار المهمة على مستوى فريق الكرة الذى يستعد لمواجهة طلائع الجيش غداً فى بطولة الدوري العام.

الأهلى يفاوض أحمد على لتدعيم الهجوم الأحمر فى الشتاء

انضم أحمد على كامل مهاجم المقاولون العرب لقائمة المطلوبين لتدعيم هجوم الأهلى فى الميركاتو الشتوى القادم، بعد ظهور اللاعب الدولى بمستوى جيد بقميص ذئاب الجبل هذا الموسم، لينضم لمعسكر المنتخب بعد تولى المكسيكى أجيري المسئولية الفنية، قبل أن يتم استبعاده بعد تعرضه للإصابة.

ووفقاً لمصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى فإن المهاجم المخضرم تلقى اتصالاً هاتفياً من محمد يوسف المدير الفنى للفريق الأحمر، أكد له خلالها أنه على رادار النادى وأن هناك عرضاُ رسمياً سيتم إرسالة لشرائه خلال الساعات القادمة ، ولكن بعد اقناع محمود الخطيب رئيس النادى والمكلف بإدارة ملف الكرة بالصفقة، خاصة وأن اللاعب تجاوز عمره الـ32 عاماً وهو الأمر الذى يتعارض مع سياسة النادى التعاقدية فى الوقت الحالى.

أحمد حجازى يرفض العودة للأهلى فى الشتاء

أبلغ أحمد حجازى مدافع ويست هام الإنجليزي إدارة الأهلى رفضه لفكرة العودة للدوري المصري فى الوقت الحالى، بعد الدخول معه فى مفاوضات مكثفة على مدار الأيام الماضية للحصول على خدماته في يناير المقبل لكن اللاعب رفض هذا العرض.

الأشعة تحدد مصير الشناوى ومعلول من تدريبات الأهلى وفحص لـ"كوليبالى"

يُجرى ثنائى الأهلى محمد الشناوى وعلى معلول أشعة جديدة اليوم السبت؛ لحسم موعد عودتهما للانتظام فى التدريبات الجماعية للفريق.

ويعانى الشناوى ومعلول من الإصابة بمزق فى العضلة الضامة، ويخوض الثنائى تدريبات تأهيلية يومية على هامش مران الفريق.

كما يخضع المالى ساليف كوليبالى، مدافع الفريق للفحص الطبى قبل انطلاق مران الفريق اليوم السبت؛ لحسم موقفه ومدى جاهزيته من عدمها للتواجد ضمن الحسابات الفنية لمباراة طلائع الجيش.

مجلس إدارة الاهلى يجتمع الاثنين فى الشيخ زايد

يعقد مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب اجتماعاً مهماً مساء بعد غد الاثنين، بفرع الشيخ زايد لمناقشة عدة أمور خاصة بالنادى على صعيد الكرة أو النشاط الرياضى أو الأنشائى أو غيرها من القضايا التى تم تأجيلها طوال الفترة الماضية بسبب رحلة الخطيب العلاجية الأخيرة فى ألمانيا.

وأجرى الخطيب مؤخراً عملية جراحية فى ألمانيا لإزالة "ورم" من النخاع الشوكى، ولم يظهر الخطيب فى الأهلى حتى الآن بعد عودته من ألمانيا حيث مازال يخضع لفترة نقاهة فى منزله.

الأهلى يعلن موعد مشاركة صلاح محسن فى المباريات

قال الدكتور خالد محمود طبيب الأهلى إن صلاح محسن، مهاجم الفريق، يحتاج إلى فترة تتراوح ما بين 3 إلى 4 أسابيع للشفاء والمشاركة فى المباريات وفقا لرؤية الجهاز الفنى، مؤكداً أن اللاعب بدأ أمس أولى تدريباته التأهيلية فى "الجيم" ضمن برنامجه الذى يخضع له للتعافى من الإصابة.

ويعانى اللاعب من الإصابة بمزق من الدرجة الثانية فى العضلة الضامة والتى تعرض لها فى مباراة المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة 16 من مباريات الدورى العام.

الأهلى يفتح باب الحجز الإلكترونى لتذاكر مباراة طلائع الجيش

قال العميد محمد مرجان المدير التنفيذى للأهلى إنه تم، اليوم السبت، فتح الحجز الإلكترونى لتذاكر مباراة الأهلى وطلائع الجيش المقرر إقامتها فى السابعة مساء غد الأحد بملعب السلام والمؤجلة من الأسبوع الرابع عشر لمسابقة الدورى، على أن يتم طرح تذاكر المباراة أمام أعضاء الجمعية العمومية وفقا للاتفاق الذى جرى بين وفد الأهلى والجهات الأمنية.

الأهلى يدرس إرسال وفد للمغرب لضم بنحليب على طريقة أزارو

يدرس مسئولو النادى الأهلى إرسال وفد من القلعة الحمراء للمغرب للتفاوض مع نادى الرجاء لإنهاء صفقة محمود بنحليب مهاجم الفريق المغربى الذى يرغب الأهلى فى ضمّه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويُعد بنحليب واحداً من عدة لاعبين عرب يرغب الأهلى فى ضمّهم خلال يناير المقبل، خاصة بعدما تألق اللاعب مع الرجاء وقاده مؤخراً للتتويج ببطولة الكونفدرالية تحت قيادة المدرب الإسبانى جاريدو المدير الفنى الأسبق للأهلى.