اخبار نادى الزمالك اليوم السبت 8 / 12 / 2018

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم السبت الموافق 8 / 12 / 2018، العديد من الأخبار المهمة والتى يأتى على رأسها استمرار غياب الونش عن الفريق الأبيض فى المباراة المقبلة أمام القطن التشادى التى تم تأجيلها 24 ساعة.

الونش يستمر فى الغياب عن الزمالك أمام القطن التشادى

تأكد استمرار غياب محمود حمدى الونش مدافع نادى الزمالك، عن الفريق الأبيض فى المواجهة المقبلة أمام القطن التشادى، التى ستقام على استاد بتروسبورت، فى ذهاب دور الـ32 بالكونفدرالية.

وبذلك سيعود محمد عبد الغنى مدافع نادى الزمالك للتشكيل الأساسى لفريقه فى مباراة القطن التشادى المقبلة، حيث تأتى عودته للعب بجوار محمود علاء فى خط الدفاع، فى ظل إصابة الونش بمزق فى العضلة الضامة والتى ستؤدى إلى استمرار غيابه عن الفريق وسوف يستعيد الفريق لخدماته بعد تلك المواجهة حيث سيكون جاهزا لمباراة الإياب. عبد الله جمعة مهدد بالغياب عن الزمالك فى موقعة الذهاب الأفريقية تحوم شكوك حول فرصة عبد الله جمعة صانع ألعاب الزمالك، فى التواجد بالمباراة المقبلة أمام القطن التشادى، ويعتمد السويسرى جروس المدير الفنى للفريق الأبيض على عبد الله جمعة فى مركز الظهير الأيسر بالمباريات الأخيرة إلا أن تعرضه لشد فى العضلة الخلفية يهدد تواجده فى المباراة المقبلة. وحصل عبد الله جمعة أمس على راحة سلبية وستحدد الأشعة التى خضع لها مدى إمكانية تجهيزه للمواجهة من عدمه، حيث سيتحدد بشكل نهائى موقفه على هامش مران الغد بعدما حصل الفريق اليوم على راحة سلبية، وحال تأكد غيابه سيعيد جروس، بهاء مجدى، لقيادة الجبهة اليسرى فى المواجهة المقبلة. الزمالك يواجه القطن التشادى السبت بدلا من الجمعة فى دورى أبطال أفريقيا تقرر إقامة مباراة الزمالك أمام القطن التشادى يوم السبت بدلاً من الجمعة على استاد بتروسبورت، فى ذهاب دور الـ32 بالكونفدرالية وذلك بسبب إقامة مباراة الأهلى وبطل إثيوبيا فى نفس اليوم وكشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة أنه تقرر إقامة مباراة الزمالك أمام القطن التشادى فى السابعة مساء باستاد بتروسبورت ويقام لقاء الإياب للزمالك وقطن تشاد أحد أيام 21 أو 22 أو 23 ديسمبر الجارى.

أعرب السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى لنادى الزمالك، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق الأبيض على المصري بهدفين دون رد، فى اللقاء الذى كان مؤجلا من الأسبوع الحادى عشر بالدورى. وتابع جروس فى تصريحات لموقع نادى الزمالك الرسمى، أنه كان من المهم معنوياً تخطى عقبة المصري بعد الخروج من البطولة العربية بجانب مواصلة الانتصارات من أجل الحفاظ على صدارة الدوري العام، قائلا: "الفريق قدم أداء طيبا خلال اللقاء وتحديدا في الشوط الأول وكان هناك بعض الأخطاء في الشوط الثاني سنعالجها في الفترة المقبلة".

الزمالك يتغلب على الأهلى 3 / 1 فى بطولة الجمهورية للناشئين

فاز فريق الزمالك مواليد 2003 بقيادة سامح إسماعيل المدير الفنى على الأهلى، بثلاثه أهداف مقابل هدف، فى إطار اللقاء الذى جمع الفريقين على ملعب القلعة الحمراء بمدينة نصر، بالجولة 14 من بطولة الجمهورية للناشئين.