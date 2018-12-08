شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. الاجتماع الفنى لبطولتى التضامن والعرب لرفع الأثقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد اليوم السبت، الاجتماع الفنى لبطولتى التضامن والعربية فى دار الهيئة الهندسية، وذلك لمناقشة تعليمات البطولة والإعلان النهائى عن عدد الدول المشاركة .

وحضر الاجتماع الفنى محمود محجوب رئيس الاتحاد المصرى لرفع الأثقال ومندوبى الوفود المشاركة، وبعد انتهاء الاجتماع الفنى عقد جلسة مع الحكام المشاركين فى البطولة .

ومن المقرر أن تنطلق المنافسات غدا فى الحادية عشرة صباحا فى استاد القاهرة، على أن يقام حفل الافتتاح فى السادسة مساء.

وأكد محمود محجوب على مشاركة 24 دولة فى البطولتين أبرزها، السعودية وتركيا والجزائر وروسيا وتايلاند وأذربيجان واوزبكستان وسلطنة عمان.

يذكر أن بطولة التضامن تعد أحد البطولات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، حيث إن منافساتها ستقام للكبار فقط، بينما تشهد البطولة العربية منافسات الناشئين والشباب والكبار.