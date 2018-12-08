شكرا لقرائتكم خبر عن "أنت معجون من أيه؟".. محسن صالح يتغزل فى النجم محمد صلاح بعد تألقه اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب محسن صالح، مدرب منتخب مصر الأسبق، عن سعادته لتألق النجم محمد صلاح، نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الانجليزى، بعد تسجيله اليوم هاتريك أمام بورنموث، فى المباراة التى أنتهت بأربعة أهداف نظيفة بالدورى الانجليزى.

ووجه محسن صالح، رسالة إلى النجم محمد صلاح عبر تويتر، قائلاً:" أنت معجون من أيه يا محمد يا صلاح.. حبايبك بيقولوا من مية دهب.. وعدوينك بيأكدوا أنك معجون بمية عفاريت بدليل أنك بتتسرب وتتوغل زي ماتكون لابس طاقية الاخفاء وتروح بسهولة تسجل وتكسب فريقك أنا بقول اللى يقدر يسعد فريقه وبلده ويحبب فيه خلقه وكل اللى حواليه أمه داعيا له وأكيد معجون بمية زمزم".



محسن صالح

يذكر أن النجم المصرى محمد صلاح فريق ليفربول، قاد فريقه لتحقيق فوز عريض على بورنموث بنتيجة 4 – 0، فى المباراة التى جمعتهما بملعب "فيتنس فيرست"، ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، وسجل محمد صلاح 3 أهداف "هاتريك"، وستيف كوك مدافع بورنموث "خطأ فى مرماه"، بالدقائق 25 و48 و68 و77 من عمر المباراة، ليتصدر ليفربول ترتيب الدورى الانجليزى بـ 42 نقطة.