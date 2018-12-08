7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 8 / 12 / 2018 العديد من الاخبار المهمة أبرزها، اتحاد الكرة يرفض معاملة لاعبى شمال أفريقيا كمحليين بسبب المنتخبات.

الأهلى يضم أحمد حمودى ويستبعد أزارو وكوليبالى من مواجهة الطلائع

أعلن محمد يوسف، المدير الفنى للأهلى، قائمة فريقه التى تواجه طلائع الجيش غداً، على ملعب السلام، والمؤجلة من الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدورى الممتاز.

اتحاد الكرة يرفض معاملة لاعبى شمال أفريقيا كمحليين بسبب المنتخبات

رفض مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هانى أبو ريدة، تطبيق اقتراح معاملة لاعبى دول شمال أفريقيا كمحليين ومنح الفرصة لأندية الدورى الممتاز لضمهم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بناء على توصية من مدربى المنتخبات الوطنية.

لماذا استبعد الأهلى أزارو وكوليبالى من مواجهة الطلائع؟

استبعد محمد يوسف، المدير الفنى للأهلى، الثنائى وليد أزارو والمالى ساليف كوليبالى من قائمة الفريق التى تواجه طلائع الجيش، المقرر إقامتها غدا على ملعب السلام، والمؤجلة بين الفريقين من الجولة الرابعة عشر ببطولة الدورى العام.