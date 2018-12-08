شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. لاعبو الجونة 2003 يرفضون احتساب هدف غير صحيح لهم أمام دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى واقعة لترسيخ مبدأ "اللعب النظيف" رفض فريق الناشئون مواليد 2003 بنادى الجونة حسم مباراتهم أمام وادى دجلة فى الدورى بهدف غير صحيح احتسبه حكم اللقاء. وشهدت المباراة احتساب الحكم لهدف من كرة سقطت فوق شبكة مرمى وادى دجلة وهو ما رفضه لاعبو الجونة، وتركوا فريق دجلة يسجل هدفا لتصبح النتيجة 1-1. وحسم ناشئو الجونة المباراة لصالحهم وسجلوا هدف الفوز لتنتهى المباراة بنتيجة 2-1.

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