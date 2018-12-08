شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفوز على الأهلى 75 / 59 فى دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق رجال كرة السلة بنادى الزمالك على نظيره الأهلى بنتيجة 75 / 59 فى منافسات دور ربع النهائى بدورى المرتبط.

وتعد نتيجة هذه المباراة تحصيل حاصل بعد أن صعد الأهلى لمنافسات نصف النهائى، بعد أن فاز فريق المرتبط بلقائى الذهاب والعودة اليوم وأمس على الزمالك.

يذكر أن الأهلى فاز أمس على الزمالك فى منافسات الرجال بعد أن فاز المرتبط على الفريق الأبيض أيضا.