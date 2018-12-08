- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفوز على الأهلى 75 / 59 فى دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق رجال كرة السلة بنادى الزمالك على نظيره الأهلى بنتيجة 75 / 59 فى منافسات دور ربع النهائى بدورى المرتبط.
وتعد نتيجة هذه المباراة تحصيل حاصل بعد أن صعد الأهلى لمنافسات نصف النهائى، بعد أن فاز فريق المرتبط بلقائى الذهاب والعودة اليوم وأمس على الزمالك.
يذكر أن الأهلى فاز أمس على الزمالك فى منافسات الرجال بعد أن فاز المرتبط على الفريق الأبيض أيضا.
شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفوز على الأهلى 75 / 59 فى دورى السلة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .