شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جنش الزمالك يستقبل مولودة الجديد "مالك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى فريق الزمالك، مولوده الجديد خلال الساعات القليلة الماضية وأطلق عليه اسم مالك. ويعد مالك هو ثانى أولاد حارس الفريق الأبيض، خاصة أن لديه ابنة هى تمارا التى تبلغ من العمر أربعة أعوام. ويعد جنش الحارس الأساسى للفريق الأبيض، وانضم للمنتخب فى الفترة الماضية.

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