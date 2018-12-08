شكرا لقرائتكم خبر عن هبة على تقود منتخب سيدات يد أستراليا إلى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت مدربة كرة اليد المصرية هبة على، مدير فنى منتخب سيدات أستراليا، فى قيادة المنتخب الاسترالى إلى التأهل لبطولة العالم المقرر إقامتها فى اليابان العام المقبل 2019.

وتعد هذه أول مرة فى تاريخ منتخب أستراليا يتأهل فيها لبطولة عالم بعد خوض تصفيات أسيا بدلا من النظام السابق للتأهل، والذى كان يضم منتخبات أستراليا ونيوزيلاندا، ليصعد فريق منهم إلى بطولة العالم وهذا ما تم تعديله من قبل الاتحاد الدولى لكرة اليد، وأصبحت منتخبات أستراليا ونيوزيلاندا يشاركان ببطولة أسيا.

وخاض منتخب سيدات أستراليا 6 لقاءات فى بطولة أسيا للسيدات، حيث خسر فى أول لقاءين أمام كازاخستان واليابان ثم فاز على إيران بنتيجة 29 - 24 ونيوزيلاندا بنتيجة 28 – 12، والهند بنتيجة 31 – 27، ثم تحقيق الفوز فى ختام البطولة على منتخب إيران للمرة الثانية بنتيجة 30 – 24، لينجح فى التأهل إلى بطولة العالم.