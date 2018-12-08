شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد الجواد يهزم طارق مؤمن 3 / 1 ويتأهل لنهائى بطولة بلاك بول للإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل كريم عبد الجواد، لاعب النادى الأهلى المصنف التاسع عالميا، إلى المباراة النهائية ببطولة بلاك بول المفتوحة للاسكواش، عقب تغلبه على مواطنه طارق مؤمن لاعب الجزيرة المصنف الرابع عالميا، فى مباراة ماراثونية امتدت لأربعة أشواط، ليواصل عبد الجواد مفاجآته بعد إقصاء محمد الشوربجى المصنف الأول عالميا فى مباراة ربع النهائى، وفاز كريم بنتيجة 3/1، فى مباراة استغرقت 90 دقيقة. وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 12-10، 6-11، 11-9، 15-13 .

وحجز على فرج لاعب وادى دجلة المصنف الثانى عالميا المقعد الأول فى المباراة النهائية لبطولة بلاك بول المفتوحة للاسكواش بعد تغلبه على منافسه النيوزيلاندى بول كول بثلاثة أشواط نظيفة، فى مباراة استغرقت دقيقة 47 دقيقة . وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-4، 11-4، 13-11 .

وتعد البطولة، التى يستضيفها نادى بلاك بول بالتجمع الخامس، واحدة من أكبر 7 بطولات فى العالم ويتم تصنيفها ضمن فئة البطولات البلاتينيوم، حيث تقدر قيمة جوائزها المالية 180 ألف دولار.