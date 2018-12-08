شكرا لقرائتكم خبر عن فييرا يجتمع بنجوم الإسماعيلى فى المران الأول بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الفريق الأول للنادى الإسماعيلى، مساء السبت، تحضيراته للمباراة القادمة ضد الرجاء المغربى، وذلك على ملعب الوازيس بمدينة الدار البيضاء.

وقام الجهاز الفنى للدراويش بقيادة البرازيلى يوسف فييرا، بعقد جلسة مطولة مع اللاعبين قبل بداية المران طالبهم بضرورة بذل المزيد من الجهد والعرق فى الوقت الحالى لإسعاد جماهيرهم، خاصة أن هذه المباراة تعد فرصة قوية لاستعادة العروض الإيجابية.

وركز فييرا، خلال هذا المران، على بعض المهام الفنية والتكتيكية التى يسعى لتحفيظها للاعبين قبل اللقاء المقبل، بعد أن قرر تخفيض الحمل البدنى عليهم تجنبًا للإرهاق.

ويحل الدراويش ضيفًا ثقيلًا على الفريق المغربى مساء الثلاثاء، فى إطار إياب دور الـ16 بكأس زايد للأندية الأبطال، على ملعب محمد الخامس.