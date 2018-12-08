الأهلي يستقر على المدرب الجديد.. ومجلس الإدارة يحسم هيكلة قطاع الكرة

استقر محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي، على اسم المدير الفني الجديد الذي سيتم تعيينه لقيادة الفريق الأول خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون الذي تمت إقالته على خلفية خسارة لقب دورى أبطال أفريقيا ثم وداع بطولة كأس زايد للأندية أبطال العرب.

وقالت مصادر إن الخطيب تواصل عبر أحد أصدقائه مع المدرب الجديد قبل أيام وتم الاتفاق معه على كل شيء رغم دخول مدير فني صاحب اسم كبير وكان يقود منتخبًا عملاقًا في الصورة مؤخرًا.

ويعقد مجلس إدارة الأهلي اجتماعًا يوم الاثنين برئاسة محمود الخطيب ومن المقرّر أن يشهد مناقشة هيكلة قطاع الكرة وإعلان اسم المدير...