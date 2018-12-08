ميسي يشتري طائرة بـ 15 مليون دولار

قام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بشراء طائرة خاصة تقدر قيمتها بـ 15 مليون دولار من الولايات المتحدة الأمريكية وسجل أوراقها في الأرجنتين أمس الجمعة. ووفقا لصحيفة "دوبلي أماريلا" الأرجنتينية، فإن ميسي اشترى طائرة خاصة من نوع "غولف ستريمV" كبيرة الحجم وطويلة الأمد، صنعتها شركة "غولف ستريم أيروسباس" الأمريكية. وأوضحت الصحيفة أن الطائرة صنعت في عام 2004، إلا أن ميسي أضاف إليها العديد من الكماليات، وتحتوي من الداخل على 16 مقعدا و8 أسرة للنوم وحمامين ومطبخين. وأشارت الصحيفة أن ميسي اشترى أيضا قطعة أرض في مدينة سان فيرناندو الأرجنتينية وجعلها...

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