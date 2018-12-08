أول هزيمة منذ 127 يومًا.. 10 أرقام من قضاء تشيلسي على السيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أذاق تشيلسي ضيفه مانشستر سيتي مرارة الهزيمة الأولى في الموسم الحالي، وفاز عليه بنتيجة (2-0) مساء السبت على ملعب ستامفورد بريدج، في الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي.

بعد تحقيق الفوز في 13 مباراة والتعادل في مباراتين بدون أي هزيمة، تلقى رجال المدير الفني بيب جوارديولا الهزيمة الأولى بالدوري، ليفشل في استعادة موقعه بالصدارة من أنياب ليفربول.

وتوقف رصيد سيتي عند 41 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف ليفربول المتصدر، الذي اكتسح مضيفه بورنموث برباعية نظيفة، أما تشيلسي استعاد المركز الثالث بـ34 نقطة.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز الأرقام التي تحققت بعد المباراة:

- يظل ليفربول الفريق الوحيد في الدوري الإنجليزي هذا الموسم الذي لم يتذوق طعم الهزيمة بعد مرور 16 جولة، إذ حقق الريدز الفوز في 13 لقاء مقابل التعادل في ثلاث مناسبات فقط.

- دوّن تشيلسي الهزيمة الأولى لمانشستر سيتي في بريميرليج منذ 127 يومًا بعد 21 مباراة، وتحديدًا منذ 7 إبريل الماضي وقت السقوط أمام مانشستر يونايتد بنتيحة (3-2) على ملعب الاتحاد.

- ساهم البلجيكي إدين هازارد في 15 هدفًا بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، أكثر من أي لاعب آخر، حيث سجل 7 أهداف وصنع 8 آخرين، وهو ضعف ما صنعه في 34 مباراة الموسم الماضي.

- خسر جوارديولا ضد تشيلسي 3 مرات في بريميرليج كمدرب، أكثر من أي خصم آخر، بجانب الهزيمة من ليفربول مرتين، مقابل مرة أمام إيفرتون وليستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام.

- مانشستر سيتي تلقى من تشيلسي (هدفين)، مثلما تلقى في مبارياته السبعة السابقة خارج ملعبه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

- لم يفز حامل لقب الدوري الإنجليزي على تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز في بريميرليج، منذ إبريل 2002 عندما فاز مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة.

- تلقى الفرنسي إيميرك لابورتي أول خسارة في الدوري الإنجليزي منذ انضمامه للسيتي، بعد الحقاظ على سجله خاليًا من الهزائم خلال 24 مباراة (22 انتصار وتعادلين).

- نجح الإسباني سيزار أزبيليكويتا الظهير الأيمن لتشيلسي في استخلاص الكرة 13 مرة أمام السيتي، أفضل رقم للاعب في الدوري الإنجليزي منذ نجولو كانتي (14 مرة أمام ليفربول في يناير 2017).

- الفرنسي نجولو كانتي لاعب وسط تشيلسي أحرز هدفين في الدوري الإنجليزي بالموسم الجاري (2018-19)، أفضل أرقامه في موسم واحد.

- الهدف الأول لتشيلسي جاء من تسديدته الأولى في المباراة في الدقيقة 45 (44:02)، أطول فترة انتظار للبلوز حتى يسدد تسديدة في مباراة بالدوري على ستامفورد بريدج منذ موسم (2006-07).