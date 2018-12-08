جوارديولا ساخرًا: اتفقت مع ساري على اللعب بمهاجم وهمي

كتب- محمد معتز صلاح الدين:

سخر بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي عندما سأله أحد الصحفيين عن سبب دفعه هو ومدرب تشيلسي بمهاجم وهمي في مباراة اليوم.

ورد جوارديولا في تصريحات عقب المباراة قائلًا

" انا وساري لعبنا بمهاجم وهمي في مباراة اليوم؟ نعم لقد اتصلت على ساري صباح اليوم، واتفقنا على ذلك".

وخسر مانشستر سيتي أمام نظيره تشيلسي بثنائية نظيفة في إطار الجولة ١٦ من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وهبط مانشستر سيتي إلى المركز الثاني برصيد ٤١ نقطة، بينما احتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد ٤٢ نقطة، بينما رفع تشيلسي رصيده لـ٣٤ نقطة محتلًا المركز الثالث.