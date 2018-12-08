مدرب نابولي: يتحدث عن مواجهة ليفربول يحذر من محمد صلاح

كتب- محمد معتز صلاح الدين:

حذر كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق نابولي الإيطالي لاعبي فريقه من مباراتهم أمام ليفربول وطالبهم التحلي بالهدوء، كما أشاد بمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بعد تسجيله هاتريك أمام بورنموث

وقال أنشيلوتي " علينا أن نكون هادئين ومتحمسين قبل مباراتنا أمام ليفربول بدوري الأبطال ومركزين، والحصول

على العقلية الصحيحة".

وأضاف" اللاعبون على مايرام، ووضعهم البدني في أفضل حال، سنتعافى بشكل جيد".

وواصل " لدي ذكريات جميلة على ملعب "أنفيلد" واحدة من افضل لحظات مسيرتي هناك، عندما حققت لقب البريمرليج مع تشيلسي".

وعن تسجيل محمد صلاح "هاتريك" في مباراته أمام بورنموث قبل مواجهة نابولي، رد ضاحكًا "أتمنى أن يكون صلاح قد أنهى كل ما لديه قبل مواجهة الثلاثاء".

ويستعد نابولي لمواجهة ليفربول يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب "أنفيلد" ضمن الجولة الاخيرة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، ويحتاج الريدز للفوز في مباراتهم أمام نابولي من أجل الصعود لدور ١٦ .