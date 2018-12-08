جوارديولا يوضح أسباب هزيمة مانشستر سيتي أمام تشيلسي

تحدث بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي بعد خسارة الفريق بثنائية نظيفة أمام تشيلسي في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب "ستامفورد بريدج" ضمن الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال جوارديولا في تصريحات عقب المباراة: "لقد اعتمدوا على الكرات الثابتة، المرتدات، أبارك لساري مدرب البلوزعلى فوزه في مباراة اليوم".
وأضاف" لقد لعبوا بشكل أفضل ، كُنا مميزين في الشوط الاول ولكن هذه كرة القدم هذا الموسم الجميع يُريد هزمنا".
وواصل" المستوى الذي قدمناه اليوم أفضل من أدائنا عندما فزنا عليهم ١-٠ في نفس
وأشار "على العموم، نحن نريد تحقيق الدوري، ولا نفكر في الدوري بلا هزيمة!".
وعن ما قاله ساري بأنهم يحتاجون لعام على الأقل لتقليص الفجوة بين تشلسي ومانشستر سيتي،: "أنا دومًا أتفق مع ما يقوله ماوريسيو".
وهبط مانشستر سيتي إلى المركز الثاني برصيد ٤١ نقطة، بينما احتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد ٤٢ نقطة، بينما رفع تشيلسي رصيده لـ٣٤ نقطة محتلًا المركز الثالث.
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