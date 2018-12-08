مدرب طلائع الجيش يعلن قائمة فريقه لمواجهة الأهلي

الأهلي وطلائع الجيشالقاهرة - بوابة الوفد
أعلن البلجيكى لوك إيميل، المدير الفنى لطلائع الجيش قائمة فريقه التى ستخوض لقاء الأهلى مساء غد الأحد بستاد السلام فى المباراةالمؤجلة من الجولة الرابعة عشرة.
ضمت القائمة كلا من: محمد بسام ومحمد شعبان وأحمد سامى وعلى
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