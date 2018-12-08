مدرب طلائع الجيش يعلن قائمة فريقه لمواجهة الأهلي

الأهلي وطلائع الجيش القاهرة - بوابة الوفد أعلن البلجيكى لوك إيميل، المدير الفنى لطلائع الجيش قائمة فريقه التى ستخوض لقاء الأهلى مساء غد الأحد بستاد السلام فى المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشرة. المؤجلة من الجولة الرابعة عشرة. ضمت القائمة كلا من: محمد بسام ومحمد شعبان وأحمد سامى وعلى الفيل وخالد سطوحى وأبو المجد بوشا، وعاصم صلاح وإسلام سرى ومؤمن إبراهيم وحسن ماوندا، وأحمد كابوريا وأحمد سمير وعمورى، وحسن يوسف ومصطفى محمد وأحمد جعفر وفرانك ستيفن ومحمد رزق.

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