شاهد.. توتنهام يتقدم على ليستر سيتي بهدف في الشوط الأول

هيونج مين سون لاعب توتنهامكتب - محمد صبحي
تقدم توتنهام على ليستر سيتي بهدف دون رد في الشوط الأول من المباراة الجارية الآن علىملعب ووكرز ستاديوم في إطار منافسات الجولة الـ 16 من الدوري
سجل هيونغ مين سون هدف توتنهام الوحيد في الشوط الأول من تسديدة رائعة فشل حارس الثعالب في التصدي لها.
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