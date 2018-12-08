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شاهد.. توتنهام يتقدم على ليستر سيتي بهدف في الشوط الأول

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شاهد.. توتنهام يتقدم على ليستر سيتي بهدف في الشوط الأولهيونج مين سون لاعب توتنهام
كتب - محمد صبحي

تقدم توتنهام على ليستر سيتي بهدف دون رد في الشوط الأول من المباراة الجارية الآن على

ملعب ووكرز ستاديوم في إطار منافسات الجولة الـ 16 من الدوري

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الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

سجل هيونغ مين سون هدف توتنهام الوحيد في الشوط الأول من تسديدة رائعة فشل حارس الثعالب في التصدي لها.

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