شاهد.. توتنهام يتقدم على ليستر سيتي بهدف في الشوط الأول

كتب - محمد صبحي

تقدم توتنهام على ليستر سيتي بهدف دون رد في الشوط الأول من المباراة الجارية الآن على

ملعب ووكرز ستاديوم في إطار منافسات الجولة الـ 16 من الدوريالإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

سجل هيونغ مين سون هدف توتنهام الوحيد في الشوط الأول من تسديدة رائعة فشل حارس الثعالب في التصدي لها.