شاهد.. برشلونة يضرب إسبانيول بثلاثية في الشوط الأول

كتب - محمد صبحي

تقدم برشلونة على إسبانيول بثلاثية دون رد في الشوط الأول من المباراة الجارية على ملعب باور 8 في إطار منافسات

الجولة 15 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا".

افتتح ميسي التسجيل للبارسا في

الدقيقة 17 ثم أضاف عثمان ديمبلي الهدف الثاني في الدقيقة 26 قبل أن يوقع لويس سواريز على الهدف الثالث في الدقيقة 45 والأخيرة من الشوط الأول.