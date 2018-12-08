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شاهد.. برشلونة يضرب إسبانيول بثلاثية في الشوط الأول

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كتب - محمد صبحي

تقدم برشلونة على إسبانيول بثلاثية دون رد في الشوط الأول من المباراة الجارية على ملعب باور 8 في إطار منافسات

الجولة 15 من بطولة لكرة القدم "الليجا".

افتتح التسجيل للبارسا في

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الدقيقة 17 ثم أضاف عثمان ديمبلي الهدف الثاني في الدقيقة 26 قبل أن يوقع لويس سواريز على الهدف الثالث في الدقيقة 45 والأخيرة من الشوط الأول.

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