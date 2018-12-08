فريق برشلونةكتب - محمد صبحي
تقدم برشلونة على إسبانيول بثلاثية دون رد في الشوط الأول من المباراة الجارية على ملعب باور 8 في إطار منافساتالجولة 15 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا".
افتتح ميسي التسجيل للبارسا في
شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. برشلونة يضرب إسبانيول بثلاثية في الشوط الأول على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوفد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوفد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .