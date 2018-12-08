العقبي يطلب "شروة" لاعبين لتدعيم صفوف دمنهور

فريق ألعاب دمنهور "أرشيفية" القاهرة - بوابة الوفد طلب هانى العقبى المدير الفنى لفريق دمنهور من إدارة ناديه التعاقد مع 8 لاعبين جدد مميزين فى مركز صانع الألعاب وظهير أيسر وظهير أيمن ولاعب وسط مدافع ولاعب وسط مهاجم وحارس مرمى ومهاجمين وظهير أيسر وظهير أيمن ولاعب وسط مدافع ولاعب وسط مهاجم وحارس مرمى ومهاجمينلتدعيم الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الحالية. جاء طلب العقبي لتحقيق طموحات الفريق البحراوي في المنافسة بقوة على صدارة المجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني بهدف الصعود للممتاز.

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