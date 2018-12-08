علي فرج يتأهل إلى نهائي بطولة بلاك بول للاسكواش

علي فرج لاعب الاسكواشكتب - محمد صبحي
نجح علي فرج نجم وادي دجلة للاسكواش والمصنف الثاني عالميا فى التأهل إلى المباراة النهائية لبطولة بلاك بول المفتوحة للاسكواش التي انطلقت الاثنين الماضي فينادي بلاك بول بالتجمع الخامس
وتغلب علي فرج على اللاعب النيوزلندي بول كول بنتيجة 3-0 في المواجهة التي جمعت
وتعد بطولة بلاك بول واحدة من أكبر 7 بطولات فى الإسكواش وتبلغ مجموع جوائزها 180 ألف دولار.
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