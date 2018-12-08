علي فرج يتأهل إلى نهائي بطولة بلاك بول للاسكواش

علي فرج لاعب الاسكواش كتب - محمد صبحي نجح علي فرج نجم وادي دجلة للاسكواش والمصنف الثاني عالميا فى التأهل إلى المباراة النهائية لبطولة بلاك بول المفتوحة للاسكواش التي انطلقت الاثنين الماضي في نادي بلاك بول بالتجمع الخامس نادي بلاك بول بالتجمع الخامس وتغلب علي فرج على اللاعب النيوزلندي بول كول بنتيجة 3-0 في المواجهة التي جمعت بينهما اليوم السبت بالمربع الذهبي واستغرقت حوالي 47 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالأتي: 11-4 / 11-4 / 13-11. وتعد بطولة بلاك بول واحدة من أكبر 7 بطولات فى الإسكواش وتبلغ مجموع جوائزها 180 ألف دولار.

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