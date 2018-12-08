شاهد.. لاعبو الجونة يرفضون هدفا غير صحيح لصالحهم أمام دجلة

الجونة ووادي دجلة "أرشيفية" كتبت: سارة جاب الله في واقعة لترسيخ مبدأ «اللعب النظيف» رفض فريق الناشئين مواليد 2003 بنادي الجونة حسم مباراتهم أمام وادي دجلة في الدوري بهدف غير صحيح احتسبه حكم اللقاء. غير صحيح احتسبه حكم اللقاء. وشهدت المباراة احتساب الحكم لهدف من كرة سقطت فوق شبكة مرمى وادي دجلة وهو ما رفضه لاعبو الجونة وتركوا فريق دجلة يسجل هدفا لتصبح النتيجة ١-١. وحسم ناشئو الجونة المباراة لصالحهم وسجلوا هدف الفوز لتنتهي المباراة بنتيجة ٢-١.

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