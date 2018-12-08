رياضة | النحاس يتمسك بثنائي المقاولون ويطالب الإدارة بالتدعيم

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تمسك عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب، بالثنائي أحمد علي وطاهر محمد، رافضاً رحيلهم فى يناير. وتردد مؤخرا وصول اكثر من عرض لنجمي الفريق بعد تألقهم الفتره الأخيرة مع ذئاب الجبل للتعاقد معهما في يناير المقبل. وطلب النحاس من إدارة الفريق التعاقد مع لاعب على الاقل فى كل مركز من الثلاثة مراكز، مدافع ولاعب وسط ومهاجم، في فترة الانتقالات الشتوية.

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