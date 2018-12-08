رياضة | بيلجريني: لاعبي فريقي صاروا يمتلكوا عقلية الفوز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيلجريني: لاعبي فريقي صاروا يمتلكوا عقلية الفوز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مانويل بيليجريني، المدير الفني لفريق وست هام يونايتد الانجليزي، بعد الفوز على كريستال بالاس، أن الجماهير شاهدوا المباراة كاملة وحصلوا على ثلاثة فرص وسجلوا منها هدفين، بعدها لم تكن لدى الخصم أي خيارات.

وقال بيليجريني بعد الفوز على كريستال بالاس 3-2: "لم يسجلوا من كرات ثابتة طول الموسم ولكنهم قاموا بذلك اليوم، في الشوط الثاني لعبنا بشكل أفضل ونجحنا بتسجيل ثلاثة اهداف".

وأضاف: "كل مباراة تختلف عن الآخرى، لقد إستقبلنا هدفين اليوم من كرات ثابتة، ولكن أملي هو أن نركز أكثر في المستقبل".

واختتم بقوله: "دائماً أقول للاعبين بأننا يجب أن نملك عقلية الإنتصارات وفي المباراة القادمة ستكون صعبة لأننا سنواجه فولهام".