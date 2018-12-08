كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيلجريني: لاعبي فريقي صاروا يمتلكوا عقلية الفوز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال بيليجريني بعد الفوز على كريستال بالاس 3-2: "لم يسجلوا من كرات ثابتة طول الموسم ولكنهم قاموا بذلك اليوم، في الشوط الثاني لعبنا بشكل أفضل ونجحنا بتسجيل ثلاثة اهداف".
وأضاف: "كل مباراة تختلف عن الآخرى، لقد إستقبلنا هدفين اليوم من كرات ثابتة، ولكن أملي هو أن نركز أكثر في المستقبل".
واختتم بقوله: "دائماً أقول للاعبين بأننا يجب أن نملك عقلية الإنتصارات وفي المباراة القادمة ستكون صعبة لأننا سنواجه فولهام".
شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | بيلجريني: لاعبي فريقي صاروا يمتلكوا عقلية الفوز على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .