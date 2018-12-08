رياضة | مدرب برايتون: بيرنلي يعتمد على الجانب البدني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب برايتون: بيرنلي يعتمد على الجانب البدني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق كريس هيوتن، المدير الفني لفريق برايتون الانجليزي، على الخسارة التي مني بها فريقه أمام بيرنلي بهدف نظيف، ببطولة لدوري الانجليزي.

وقال هيوتن في تصريحات صحفية بعد الخسارة أمام بيرنلي: "أشعر بأننا كُنا الأفضل وصنعنا فرص محققة للتسجيل".

واختتم: "نحن نعلم أن بيرنلي فريق يلعب بأسلوب مباشرة ويعتمدون على الجانب البدني، وأعتقد بأننا تعاملنا مع الأمر بشكل جيد".