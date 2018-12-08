رياضة | جنش يستقبل مولوده الثاني "مالك" (صورة)

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استقبل محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى فريق الزمالك مولوده الجديد خلال الساعات القليلة الماضية وأطلق عليه أسم مالك. ويعد مالك هو ثاني أولاد حارس الفريق الأبيض خاصة وأنه لديه أبنة هي تمارا التي تبلغ من العمر أربعة أعوام. ويعد جنش الحارس الأساسي للفريق الأبيض وانضم للمنتخب في الفترة الماضية.

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