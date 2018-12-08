رياضة | المصري لـ"الخليج 365 الرياضي": مصطفى يونس مازال مديرا فنيا للفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المصري لـ"الخليج 365 الرياضي": مصطفى يونس مازال مديرا فنيا للفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفي طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي رحيل مصطفى يونس عن تدريب الفريق أو إقالته عقب الخسارة من الزمالك بهدفين نظيفين. وأكد طارق هاشم في تصريح خاص لـ"الخليج 365 الرياضي" أن مصطفى يونس مازال المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي ولم يتم إقالته من تدريب الفريق عقب مباراة الزمالك. وأشار إلى أن مصطفى يونس سيقود المصري في مباراة الداخلية يوم الاثنين المقبل في الجولة السابعة عشر ببطولة الدوري الممتاز.

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