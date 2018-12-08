رياضة | مهاجم الزمالك مرفوض في المغرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهاجم الزمالك مرفوض في المغرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفضت العديد من الأندية المغربية التعاقد مع حميد أحداد مهاجم الفريق بعد عرضه عليهم في الفترة الأخيرة محاولة لتسويقه وإعارته لأي نادي حتى نهاية الموسم.

وخرج أحداد من حسابات السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق في الفترة الأخيرة وهو ما دفعهم لتسويقه في الدوري المغربي.

ويرفض مسئولو الزمالك رحيل اللاعب بشكل نهائي ويتمسكون بإعارته فقط مع بقائه على ذمة النادي تخوفًا من تألقه وتحميلهم مسئولية رحيله عن فريقه.