رياضة | لماذا تراجع مستوي "القناص" وليد أزارو مع الأهلي هذا الموسم؟.. 5 أسباب تُجيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لماذا تراجع مستوي "القناص" وليد أزارو مع الأهلي هذا الموسم؟.. 5 أسباب تُجيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد الموسم الحالي تراجع ملحوظ في مستوي المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي، فاللاعب الذي تربع على عرش هدافي مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الماضي برصيد 18 هدفًا، لم يُسجل سوي هدف وحيد حتي الآن بعد مرور 7 جولات من عمر المسابقة المحلية، كما أنه يُعاني من صيام تهديفي مع المارد الأحمر في مختلف البطولات لمدة تجاوزت الـ100 يومًا.

انخفاض مستوي وليد أزارو قائد الهجوم الأحمر آثار تساؤلات عديدة بين مسئولي وجماهير النادي الأهلي حول الأسباب التي أدت لتراجع أداء اللاعب بهذا الشكل، وابتعاده عن هز الشباك كل هذه الفترة الطويلة، حتي أن محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق قرر استبعاده من قائمة مباراة طلائع الجيش، ظنًا منه أن الإجهاد قد يكون وراء تراجع مستوي اللاعب، وأملًا منه أن يستعيد المهاجم المغربي بريقه مجددًا بعد العودة للفريق.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير الأسباب التي أدت لتراجع مستوي "القناص" المغربي وليد أزارو:-

1- عروض الاحتراف:

بعد تألق وليد أزارو مع الأهلي في الموسم الماضي، انهالت عليه عروض الاحتراف من أوروبا والصين، وذلك بالتأكيد تسبب في التأثير السلبي على مستوي اللاعب وانخفاض معدل تركيزه خلال مشاركته في المباريات مع المارد الأحمر، لا سيما وأن "أزارو" لديه الرغبة في خوض تجربة الاحتراف الخارجي وتحدث مع مسئولي الأحمر في هذا الأمر أكثر من مرة، خاصة بعدما تلقي عرضًا مغريًا من نادي هبي فورتشن الصيني، ولكن العرض فشل بسبب اختلاف الناديين على قيمة الصفقة، ولكن استمرت رغبة اللاعب في الرحيل لخوض تجربة الاحتراف ولا يزال يبحث عن العرض المناسب للرحيل.

2- الأزمات:

شهد الموسم الحالي بعض الأزمات للمهاجم المغربي وليد أزارو بعكس الموسم الماضي الذي مر هادئًا عليه داخل القلعة الحمراء، أبرز أزمات "أزارو" كانت إيقافه في مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي من قبل الاتحاد الإفريقي "كاف" بعد تمزيقه قميصه بشكل متعمد خلال لقاء الذهاب، وهي اللقطة التي نال عليه انتقادات واسعة واتهامات بسوء السلوك.

ومن المشاكل التي أثارها "أزارو" في الفترة الأخيرة، طلبه بتقديم إدارة الأهلي وعدلي القيعي اعتذارًا رسميًا له بعد الانتقادات التي وجهها له الأخير عبر قناة النادي، حتي أن هذه الواقعة دفعت مجلس الإدارة لإصدار قرارًا بمنع القناة من الحديث عن اللاعبين، وهذه الأزمات كان لها تأثيرًا سلبيًا على تركيز ومستوي اللاعب في الموسم الحالي.

3- رحيل حسام البدري:

قد يكون رحيل حسام البدري عن تدريب الأهلي أحد الأسباب التي أثرت على مستوي وأداء وليد أزارو، خاصة وأن هناك بعض المدربين يكون لديهم القدرة على تطوير وتحسين الأداء الفني والبدني للاعبين وتحفيزهم بشكل إيجابي لتقديم الأفضل دائمًا، بينما يفشل البعض الآخر في ذلك، ولم يقدم المهاجم المغربي المستوي المعهود منه منذ رحيل "البدري" وتولي الفرنسي كارتيرون قيادة الفريق ومن بعده محمد يوسف.

4- غياب الدعم في الملعب:

غياب عناصر الدعم والإمداد الهجومي لـ"أزارو" داخل الملعب تسبب أيضًا في تراجع مستواه بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، فالرباعي جونيور أجايي وعلي معلول ومؤمن زكريا وعبد الله السعيد، الذي كان يعتمد عليهم المهاجم المغربي في صناعة الأهداف له ومساندته هجوميًا خلال الموسم الماضي، يغيبون جميعًا عن مباريات الفريق في الفترة الحالية، حيث يعاني أجايي ومعلول من الإصابة، بينما لا يشارك "مؤمن" بشكل منتظم مع الفريق لأسباب فنية، ورحل "السعيد" للأهلي السعودي، وذلك تسبب في قلة الإنتاج التهديفي للاعب هذا الموسم.

5- الإجهاد وضغط المباريات:

عندما نتحدث عن أسباب تراجع مستوي وليد أزارو لا يمكن أن نغفل سببًا مهمًا وهو الإجهاد وضغط المباريات، خاصة أن الأهلي يعاني من تلاحم المواسم وضغط كبير في المباريات في مختلف البطولات، وشارك المهاجم المغربي في معظمها ولم يحصل على الراحة الكافية، وهذا بالتأكيد أثر على مستواه الفني والبدني في الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ وتسبب في تراجع أدائه الهجومي خلال المباريات، حتي أن محمد يوسف قرر استبعاده من قائمة مباراة طلائع الجيش المقرر لها مساء الأحد، حتي يلتقط أنفاسه ويستطيع استعادة بريقه من جديد.