رياضة | مدرب هدرسفيلد بعد الخسارة من أرسنال: سعيد لمقاتلة لاعبي فريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب هدرسفيلد بعد الخسارة من أرسنال: سعيد لمقاتلة لاعبي فريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تحدث ديفيد فاجنر، المدير الفني لفريق هدرسفيلد تاون الانجليزي، بعد الخسارة بهدف نظيف أمام ارسنال، بهدف أحرزه لوكاس توريرا، ببطولة الدوري الانجليزي.
وقال فاجنر في تصريحات صحفية: "بالطبع من الصعب تقبل هذه النتيجة ولكنني رأيت العديد من الأمور الإيجابية من الفريق من ناحية القتالية التي قدموها اللاعبون".
وأضاف فاجنر: "لقد قمنا بالعديد من الأمور الجيدة في اللقاء وقمنا بالحد من خطورتهم، ولسوء الحظ فإن النتيجة لم تكن لصالحنا".
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