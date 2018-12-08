رياضة | "أنانية" اللاعبين تثير غضب رئيس الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أنانية" اللاعبين تثير غضب رئيس الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أبدى رئيس نادي الزمالك استيائه من مشكلة الأنانية الموجودة لدى بعض اللاعبين والثقة الزائدة وتأثيرها على مشوار الفريق لنهاية الموسم.
وتحدث رئيس الزمالك مع الجهاز المعاون للإستفسار عن سبب الثقة الزائدة لدى بعض اللاعبين والأنانية التي ظهرت في الشوط الثاني لمباراة المصري البورسعيدي.
وشدد رئيس الزمالك على ضرورة الحديث مع اللاعبين وأن يكون الأداء جماعي بعيدًا عن الفردية حتى يتمكن الفريق من التتويج ببطولة الدوري.
وأشار رئيس الزمالك إلى أن استمرار الأداء بهذا الشكل سيكون له آثار سلبية على الفريق وتهديد مشواره.
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