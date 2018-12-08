رياضة | الزمالك يحسم ملف التعاقد مع حارس جديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يحسم ملف التعاقد مع حارس جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
صرف مسئولو نادي الزمالك النظر عن التعاقد مع حارس مرمى جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة بعد المفاوضات التي قادوها من قبل بعض اللاعبين.
وقرر مسئولو الزمالك تأجيل ضم حارس جديد إلى نهاية الموسم مع الاكتفاء بوجود الثلاثي عماد السيد وجنش وعمر صلاح بين صفوف الفريق.
يذكر أن الزمالك فاز على المصري البورسعيدي بهدفين نظيفين في الجولة الأخيرة من عمر بطولة الدوري.
ويستعد الزمالك لملاقاة فريق القطن التشادي منتصف الشهر الجاري في ذهاب دور الـ32 للكونفدرالية الإفريقية على ستاد بتروسبورت .
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