رياضة | ميسي يعادل رقم الأسطورة تشافي في الديربي

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عادل الدوري الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم فريق برشلونة الإسباني سجل الأسطورة تشافي هيرنانديز في عدد مباريات ديربي كالونيا. ذكر موقع أوبتا المتخصص في رصد الاحصائيات أن ليونيل ميسي مهاجم برشلونة عادل رقم الاسطورة تشافي في عدد المشاركات بالديربي 32 مباراة أمام إسبانيول. ومنح فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة فرصة المشاركة أمام ميسي في لقاء اليوم بالتشكيلة الأساسية في لقاء صعب يتطلع برشلونة لحسمه وخطف ثلاثة نقاط جديدة في مسيرة الدوري

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