رياضة | أول تعليق من مدرب ساوثهامبتون بعد خسارته الأولى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من مدرب ساوثهامبتون بعد خسارته الأولى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال هاسينهوتل عقب انتهاء المباراة: "لقد كانت مباراة صعبة على الفريقين، في الشوط الثاني لعبنا بشكل أفضل وقمنا بصناعة الفرص".
وأضاف: "ولكن بهذه الفترة كُنا على وشك التسجيل في مرمانا بعدما ارتكبنا خطأ سيئ، عقلية الفريق جيدة ونحن لم نستسلم اليوم وشاهدت بعض الأمور الجيدة من الفريق ولكننا نرتكب العديد من الأخطاء".
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