رياضة | أول تعليق من مدرب ساوثهامبتون بعد خسارته الأولى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من مدرب ساوثهامبتون بعد خسارته الأولى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث هاسينهوتل المدير الفني لفريق ساوثهامبتون الانجليزي، بعد خسارته الأولى على يد فريق كارديف سيتي، بهدف نظيف، ضمن مباريات الدوري الانجليزي الممتاز.

وقال هاسينهوتل عقب انتهاء المباراة: "لقد كانت مباراة صعبة على الفريقين، في الشوط الثاني لعبنا بشكل أفضل وقمنا بصناعة الفرص".