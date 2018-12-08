رياضة | مدرب بيرنلي: سعيد بهذا الفوز الصعب على برايتون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب بيرنلي: سعيد بهذا الفوز الصعب على برايتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار شين دايتش، المدير الفني لفريق بيرنلي الانجليزي، إلى أن الفوز على برايتون يعطيه السعادة لأن فريقه قاتل في المباراة، ولم يكن لقاءً سهلاً.

وحقق بيرنلي فوزًا صعبًا على برايتون، بهدف نظيف، أحرزه جيمس تاركوفسكي في الدقيقة 40 من عمر المباراة.

وقال دايتش: "حينما تفوز وتحافظ على نظافة الشباك فهذه نتيجة ممتازة، صحيح أننا صنعنا الفرص باللقاء ولكن الأمور لا يقتصر على ذلك بل على القتال والروح التي قدمناها في المباراة".