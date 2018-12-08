رياضة | أهم أخبار الزمالك اليوم السبت 8-12-2018

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار الزمالك اليوم السبت 8-12-2018 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي الزمالك اليوم السبت العديد من الأحداث الساخنة التي كان أبرزها منافسة القلعة البيضاء للنادي الأهلي على صفقة محمود مرعي مدافع وادي دجلة وغيرها من الأحداث.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" اهم احداث الزمالك الساخنة اليوم السبت على النحو التالي.

*عاجل.. الزمالك يتدخل لخطف مدافع دجلة من الأهلي

زاحم مسئولو نادي الزمالك نظرائهم في الأهلي على صفقة محمود مرعي مدافع فريق وادي دجلة للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأجرى مسئولو الزمالك اتصالات مع إدارة دجلة للتعرف على مطالبهم المالية بعدما علموا بعدم ممانعتهم في بيع اللاعب خلال شهر يناير القادم.

ويبحث الزمالك عن مدافع مميز في يناير القادم بسبب تعقيد صفقة ياسر إبراهيم لاعب فريق سموحة ومغالاة فرج عامر رئيس النادي في مطالبه المالية.

*عبد الله جمعة مهدد بالغياب عن مباراة الزمالك والقطن التشادي

بات عبد الله جمعة جمعة لاعب نادي الزمالك مهددًا بعدم المشاركة أمام القطن التشادي ببطولة الكونفدرالية الإفريقية للإصابة.

ويعاني عبد الله جمعة من الإصابة بشد في العضلة الخلفية منذ مباراة الزمالك الأخيرة أمام المصري البورسعيدي ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره القطن التشادى يوم ١٤ ديسمبر الجاري على ملعب بترو سبورت بالتجمع الخامس، وذلك في ذهاب دور ال٣٢ من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

*مدافع الاتصالات مرشح للانضمام للزمالك

تلقى مسئولو نادي الزمالك ترشيحًا للتعاقد مع يوسف علي الظهير الأيسر لفريق المصرية للاتصالات خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ويبحث الزمالك عن ضم ظهير أيسر في ميركاتو الشتاء بسبب عدم قناعة السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق بمستوى الثنائي بهاء مجدي وأحمد أبو الفتوح.

وعرض مسئولو الزمالك التسجيلات الخاصة باللاعب على السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق للبت في مصيره بشكل نهائي.

وحال التعاقد مع يوسف علي لن يغلق مسئولو الزمالك الباب ولكن سيتعاقدوا مع ظهير أيسر آخر إلى جانبه.

*الزمالك يستعيد "الونش" أمام القطن في تشاد

يعود محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباريات الفريق الأبيض بداية من لقاء إياب دور الـ32 للكونفدرالية الإفريقية أمام القطن التشادي المقرر له أحد أيام 21 أو 22 أو 23 ديسمبر الجاري.

ويغيب محمود الونش عن لقاء الذهاب المقرر له يوم الجمعة المقبل على ملعب بتروسبورت بسبب الإصابة بمزق في العضلة الضامة.

ويؤدي اللاعب المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي في الفترة الحالية للعودة للتدريبات خلال الأيام القليلة المقبلة.