رياضة | أبوريدة يهنئ منتخب الشاطئية بعد اكتساح المغرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبوريدة يهنئ منتخب الشاطئية بعد اكتساح المغرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على توجيه التهنئة للمنتخب الوطني للشاطئية، بعد الفوز على المغرب، في افتتاح بطولة الإمم الإفريقية.

وكان أبوريدة، أجرى مكالمة هاتفية بـ"خالد لطيف" عضو مجلس الإدارة والمتواجد مع الفراعنة بمدينة شرم الشيخ، لتقديم التهنئة إلى اللاعبين والجهاز الفني بقيادة أحمد عبدالرازق، متمنيًا لهم الاستمرار في الإنتصارات.

واكتسح المنتخب الوطني نظيره المغربي، بنتيجة 6_1 بالمباراة التي أقيمت اليوم، ضمن منافسات المجموعة الأولى ببطولة الإمم الإفريقية للكرة الشاطئية.