رياضة | 5 اخبار نارية لريال مدريد اليوم السبت 8-12-2018

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وجاءت أبرز 5 اخبار لريال مدريد اليوم السبت 8-12-2018 كالتالي :
*تحت قيادة سولاري.. جميع لاعبي ريال مدريد يحصلوا على دقائق
كشف الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد الاسباني، أن جميع لاعبي الفريق يخوضون الدقائق هذا الموسم، وكان فاييخو خيسوس آخر المنضمين للقائمة عقب المشاركة في المباراة ضد مليلية بكأس الملك.
وأشار الموقع الرسمي إلى أن تأهل ريال مدريد لدور الستة عشر من بطولة كأس الملك بعد الفوز على مليلية، مظهراً في الوقت نفسه تمتعه بتشكيلة لاعبين واسعة ومتنوعة، والدليل على ذلك هو ان جميع لاعبي الميدان في الفريق الذي يديره سولاري لعبوا للتو دقائق رسمية مع الفريق هذا الموسم.
وبشكل اجمالي، شارك 23 لاعباً في المباريات حتى الآن، منهم خمسة لاعبين لعبوا للمرة الأولى مع ريال مدريد هذا الموسم هم: فالفيردي، كورتوا، ريجيلون، أودريوزولا وفينيسيوس جونيور، من جانبهم، حظيَ لاعبو كاستيا: خابي سانشيز، كريستيو، فران جارسيا وفيدالجو بفرصة خوض دقائق.
*ريال مدريد يتجه نحو بناء المستقبل.. ويرصد أمواله الطائلة لهذا اللاعب !
ألمحت تقارير صحفية اسبانية، إلى أن ريال مدريد الاسباني يلعب لـ"المستقبل"، حيث أن صفقات النادي كلها مواهب شابّة، بينما البرازيلي نيمار دا سيلفا هو اللاعب الوحيد الذي سيفتح النادي خزائنه لكي يدفع أموال طائلة لـ أجله.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ABC" الاسبانية، فإن ريال مدريد يرى في نيمار اللاعب الوحيد الذي يستحق الأموال المدفوعة، هو وكيليان مبابي الأفضل بالنسبة لريال مدريد، خلاف ذلك فإن النادي سيسير على نفس النهج والذي يسير عليه منذ أربع سنوات، التوقيع مع أفضل المواهب.
وحاليا النادي قادم على امتلاك 3 لاعبين سيُحسنون العُمق الهجومي للفريق وهُم الإسباني ابراهيم دياز والارجنتيني بالاسيوس والبرازيلي رودريجو جوس.
ويعتقد الاسباني الشاب، لاعب مانشستر سيتي ابراهيم دياز، أن مستقبله فقط في ريال مدريد، وسيكون حُرا للتفاوض في يناير، وعقده ينتهي في يوليو، وسيكون انتقاله مجاني.
وكيل اعمال دياز هو شقيق بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، وهو من براعم نادي ملقا، وحاول برشلونة ضم اللاعل ولكن ملقا رفض مُباشرة، فتوجه السيتي نحوه وضمه لـ أكاديمية مانشستر سيتي.
أما عن رودريجو جوس "جوهرة البرازيل" فهو جناح خالص سيدخل عامه الـ18 في 9 يناير القادم وبالتالي يستطيع اللعب في ريال مدريد، ولكن أولوية النادي تتمثل في إستمرار اعارته وأن يأتي الموسم القادم، هو حاليا في مدريد، تواصل مع مارسيلو وكاسميرو وصديقه فينسيوس جونيور.
مارسيلو وكاسميرو يُوليان إهتمام كبير للبرعم البرازيلي فينسيوس في ريال مدريد، والأمر كذلك الآن لرودريجو.
إيزيكيل بالاسيوس هو تعزيز ريال مدريد في خط الوسط، النادي يتحدث مع مُحامي اللاعب ورئيس النادي الذي يتواجد في مدريد حاليا، وقد أكد رئيس الريفير أن ريال مدريد دخل سباق مع روما والانتر ولكن ريال مدريد كان السباق بسبب العرض المالي.
ريال مدريد سيُنهي الصفقة قريباً بحوالي 20 مليون يورو، بالاسيوس الآن بسن الـ20، وسيأتي لريال مدريد من أجل اللعب في وسط الميدان، هو لاعب بشخصية قوية في الملعب.
*بنزيما .. هداف بارع خارج الديار
أكد الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد الاسباني، أن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، هداف بارع خارج الديار (ملعب سانتياجو بيرنابيو)، حيث سجل الفرنسي ثمانية أهداف بعيداً عن القلعة المدريديستا.
ويُظهر كريم بنزيما نجاحًا كبيرًا بعيدًا عن قواعد البيرنابيو في الأشهر الأولى من الموسم، حيث سجل الفرنسي، وهو أفضل هدافي الفريق، ستة من عشرة أهداف أحرزها هذا الموسم خارج الديار، وهو رقم يتطلع إلى تعزيزه في المباراة ضد ويسكا على أرضية "إل ألكوراز".
وساهمت أهدافه خارج البرنابيو في تحقيق الفوز دائماً. في بالايدوس، ضد سيلتا، كان أفضل لاعب في المباراة وسجل ببراعة الهدف الأول للمدريديستا. قبل ذلك، سافر البلانكوس إلى التشيك، حيث سجل بنزيما ثنائية ضد فيكتوريا بلزن.
وافتتح خارج الديار في المباراة ضد مليلية ببطولة كأس الملك، مهرجان الأهداف في الفوز الساحق بنتيجة 0-4، كذلك سجل هدفين في الفوز ضد جيرونا (1-4) محققاً أول ثنائية له في الموسم.
حتى الآن هذا الموسم، سجل بنزيما 10 أهداف ويتصدر قائمة هدافي ريال مدريد، إلى جانب أهدافه المذكورة أعلاه، سجل ثلاثة أهداف أخرى في البرنابيو وهدفاً آخر في كأس السوبر الأوروبي.
*سولاري يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة هويسكا غدًا
أعلن الأرجنتيني سانتايجو سولاري، المدير الفني لفريق ريال مدريد الاسباني، عن قائمة الميرنجي لمواجهة هويسكا، غدًا الأحد، في الساعة 5.15، ضمن منافسات بطولة الليجا الاسبانية.
وجاءت قائمة النادي الملكي في مواجهة هويسكا، على النحو التالي :
حراسة المرمى: نافاس - كاسيا - كورتوا.
الدفاع: كارفخال - فاييخو - راموس - فاران - أودريوزولا - خافي سانشيز.
الوسط: مودريتش - فالفيردي - لورينتي - أسينسيو - إيسكو - سيايوس.
الهجوم: بيل - بنزيما - فاسكيز - فينيسيوس.
بينما تم استبعاد كلاً من :
لوكا زيدان - ناتشو - ريجيلون - مارسيلو - كروس - كاسيميرو - ماريانو.
*"فاسكيز وبنزيما".. الثنائي الأفضل في ريال مدريد
يوجد ثنائيات غريبة جداً في فريق ريال مدريد الاسباني، حيث أن بعض اللاعبين في هذه الثنائيات ليسوا أساسيين، وأحد هذه الثنائيات هي الموجودة بين كريم بنزيما ولوكاس فاسكيز، والأخرى هي بين ماركو أسينسيو وفينيسيوس جونيور.
ووفقًا لما ذكرته "ABC" فإن ثنائية بنزيما وفاسكيز أصبحت الأفضل في هجوم ريال مدريد، فالجناح الأسباني لم يلعب كثيراً مع المدرب السابق جولين لوبيتيجي، لكن مع سولاري بدأ أن يصبح لاعب أساسي وعاد ليصبح حاسم.
واستفاد بنزيما بشكل كبير من وجود لاعب جناح تقليدي في التشكيلة، لوكاس قَدّم له ثلاثة تمريرات حاسمة، بينما بنزيما قَدّم له تمريرتين حاسمتين، ليجانيس، بيتيس، سيسكا موسكو، روما وفالنسيا كانوا ضحايا بنزيما ولوكاس.
بينما الثنائية الأخرى هي بين فينيسيوس وأسينسيو، حيث أن الشاب البرازيلي قَدّم ثلاث تمريرات لـأسينسيو تم ترجمتها لأهداف.
راموس بِدَورَه يقود إحصائيات الفريقين الليجا في عدد الكرات التي تم أسترجاعها، حيث استرجع 80 كرة، أكثر من كاسيميرو (77) و كروس(66).
قائد داخل وخارج الملعب.. راموس بَرَز بسبب عمله في خط الدفاع، وحتى الأن، القائد لعب كل الدقائق في الليجا، في هذه المباريات أظهر سرعته، التوقع والتمركز الجيد، بالإضافة إلى ذلك، أظهر راموس قدرته التهديفية، حيث سجّل خمسة أهداف وهو الثالث في قائمة هدافين ريال مدريد هذا الموسم.
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