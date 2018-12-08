رياضة | 4 أندية لم تخسر في الدوريات الخمس الكبري.. الأسبان خارج القائمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 4 أندية لم تخسر في الدوريات الخمس الكبري.. الأسبان خارج القائمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حافظت 4 أندية فقط على سجلها خال من الهزائم في الدوريات الخمس الكبري "بيج 5"، (الفرنسي – الإيطالي – الألماني – الأسباني – الإنجليزي)، وذلك رغم اقتراب الدوري الأول من نهايته.

وإليكم الأندية الأربعة التي حافظت على سجلها خال من الهزائم في الـ (بيج 5) حتي الآن:-

- ليفربول:

لعب 16 مباراة، فاز في 13 مباراة، وتعادل في 3 مباريات، وسجل 34 هدفًا واستقبلت شباكه 6 أهداف، ويتصدر الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة.

- بوروسيا دورتموند:

لعب 14 مباراة حقق الفوز في 11 مباراة وتعادل في 3 مباريات، وسجل 39 هدفًا واستقبلت شباكه 14 هدف، وجمع 36 نقطة يتصدر بها جدول ترتيب الدوري الألماني.

- باريس سان جيرمان:

لعب 16 مباراة، حقق الفوز في 14 مباراة، وتعادل في مباراتين وسجل 49 هدفًا واستقبلت شباكه 10 أهداف، ويتصدر جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 44 نقطة.

- يوفنتوس:

لعب 15 مباراة، حقق الفوز في 14 مباراة، وتعادل في مباراة وحيدة، وسجل 32 هدفًا، واستقبلت شباكه 8 أهداف، ويتصدر الدوري الإيطالي برصيد 43 نقطة.