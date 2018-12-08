رياضة | مورينيو: نكون أفضل عندما يتحد اللاعبين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مورينيو: نكون أفضل عندما يتحد اللاعبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد بعد الفوز الكبير على فولهام 4-1، مشيرًا لأن الشوط الأول كان رائعاً، ولم يسمح لاعبيه للمنافس بالحصول على الفرص، وكانوا أقوياء ولعبوا بقوة وندية وببعض الأوقات قدموا كرة قدم جميلة.

وقال مورينيو عقب انتهاء المباراة: "اللاعبون يفهمون جيداً بأننا نملك 11 لاعب في الملعب حينما يلعبون، وهم متحدين فيمكننا أن نكون أفضل".

وأضاف: "اللاعبون فهموا بعد لقاء ارسنال بأنهم رغم الحصول على نتيجة سيئة فيمكنك أن تكون سعيد، لقد أرادوا القدوم بنفس العقلية بهذه المباراة".

وواصل: "حينما يقدم اللاعبون كل شيئ في الملعب فإن الأجواء تكون إيجابية، وعندما تقدم كل شيئ من أجل النادي فسوف تصبح فريق أفضل".