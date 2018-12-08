الامارات | 165 ألف درهم توزّع اليوم في بطولة دبي لصيد الأسماك

شكرا لقرائتكم خبر عن 165 ألف درهم توزّع اليوم في بطولة دبي لصيد الأسماك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - من منافسات بطولة صيد الأسماك. من المصدر

يسدل الستار، اليوم، على منافسات الجولة الأولى من بطولة دبي لصيد الأسماك، التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ضمن روزنامة الموسم الرياضي البحري 2018-2019، بمشاركة 40 متسابقاً من عشاق الرياضات والهوايات البحرية.

ويصل مجموع الجوائز المالية التي سيوزعها النادي اليوم إلى 165 ألف درهم، توزع على أبطال فئتين الأولى (الكنعد)، وسيحصل أبطالها من الأول حتى الـ10 على مبلغ 135 ألف درهم، فيما سيمنح أصحاب المراكز الأولى في فئة (السكل) 30 ألف درهم، كما سيحصل أصحاب المراكز الأولى على الجوائز العينية والمقدمة من رعاة الحدث من المؤسسات الداعمة.

وكانت منافسات الجولة الأولى من بطولة دبي لصيد الأسماك قد انطلقت الأربعاء، واستمرت خلال الخميس وأمس الجمعة، وتنتهي اليوم، وذلك من أجل إتاحة الفرصة كاملة للمشاركين للوصول إلى هدفهم، وإثبات مهارتهم في صيد أكبر الأسماك في فئتي (الكنعد) و(السكل).

وسجلت منافسات الجولة الأولى في يومها الثاني أول من أمس، مشاركات كبيرة، وكان نجم اليوم المتسابق سعيد المهيري، الذي اصطاد سمكة (كنعد) بوزن 20.4 كلغ، وبطول 146 سم، ونجح راشد المهيري في الحصول على سمكة (كنعد) بوزن 16.4 كلغ، وكذلك بطي المري على سمكة (كنعد) بوزن 16.4 كلغ، وطول 130 سم، واصطاد المتسابق عبدالله علي (كنعد) بوزن 16.2 كلغ وطول 137 سم.

وتشمل البطولة ثلاث محطات، تختتم اليوم الجولة الأولى، فيما تقام الجولة الثانية من 8-11 يناير، بينما الختامية مع الدورة رقم 27 من معرض دبي العالمي للقوارب 2019 في الفترة من 27 فبراير حتى 2 مارس المقبلين.

وفي تفاصيل الجوائز، يحصل في فئة (الكنعد) صاحب المركز الأول على (25 ألف درهم)، والثاني (20)، والثالث (18)، والرابع (15)، والخامس، (14)، والسادس (12)، والسابع (10)، والثامن (8)، والتاسع (7)، والعاشر على 6000 درهم.

وفي (السكل) يحصل الفائز على 15 ألف درهم، و(10) للثاني، و5000 درهم للثالث.